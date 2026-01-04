La intervención paralela de las avenidas Juan de la Torre y Álvarez Thomas generó preocupación entre los gremios de transporte, que advierten una posible saturación de calles del Cercado, debido a un deficiente plan de desvíos y al incremento del flujo vehicular.

Según Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis, indicó que uno de los principales puntos críticos son los trabajos en Juan de la Torre, cuyo cierre desviará el tránsito hacia las calles Peral y Ayacucho, vías que actualmente ya presentan altos niveles de congestión.

Según el gremio de taxistas, esta medida provocará un aumento del volumen vehicular, generando un “embudo” en pleno Cercado de Arequipa. Advirtieron que la situación se agrava, ya que en la calle Peral se ubica el hospital Metropolitano de EsSalud, lo que podría dificultar el ingreso y salida de ambulancias en casos de emergencia.

Paco también cuestionó que, aunque los expedientes técnicos contemplan planes de desvío, en la práctica estos no siempre se ejecutan de manera adecuada. “Muchas veces quedan solo en el papel y no responden a un estudio real del tránsito”, señaló.