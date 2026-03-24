El tránsito vehicular fue restablecido desde hoy en ambos carriles de la avenida Juan de la Torre, en el Cercado de Arequipa, luego de terminar los trabajos de mejoramiento vial. Con esta reapertura, se espera aliviar la congestión que afectó la zona durante las últimas semanas.

La intervención fue desde la altura del puente Grau hasta la intersección con la calle Peral, con una inversión aproximada de 2 millones 450 mil soles y un plazo de ejecución cercano a los 80 días, debido a ciertos retrasos.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, los trabajos incluyeron la renovación de las redes de agua, así como la colocación de una carpeta asfáltica en caliente, lo que permitirá mejorar la durabilidad de la vía.

Cabe recordar que, en días recientes, también se habilitó el tránsito en las avenidas Lambramani y Álvarez Thomas, tras la culminación de obras similares de mejoramiento vial.

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