La soledad en la que vivía terminó evidenciándose de la forma más dolorosa. Ana Jacuno Luque, de 60 años, fue encontrada muerta y en avanzado estado de descomposición en un pequeño espacio ubicado debajo de las graderías del complejo deportivo Miguel Grau, en el distrito de Paucarpata.

Fueron los propios vecinos quienes, alertados por un olor inusual, decidieron alertar a la Policía. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo del cuerpo en el reducido ambiente donde, según los residentes, la mujer se refugiaba desde hacía aproximadamente dos años.

Quienes viven en la zona la conocían. Contaron que Ana no tenía vivienda ni familia cercana, y que sobrevivía gracias al apoyo solidario de algunos vecinos, quienes le brindaban alimentos o abrigo cuando podían.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y peritos de criminalística para realizar las diligencias correspondientes. El fiscal Javier Vera Salazar informó que el cuerpo tendría alrededor de siete días de fallecido, lo que explicaría el fuerte olor que alertó a los pobladores.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Arequipa, donde se realizarán los exámenes para determinar las causas de su muerte.

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