Bajo un convenio macro entre la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y cinco distritos, se formularán propuestas técnicas para la intervención integral de la torrentera El Chullo, incluyendo estructuras que podrían retener hasta 400 mil toneladas de material sólido, una de las principales amenazas durante lluvias intensas en la ciudad.

El convenio reúne a los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, Cercado y Sachaca, y apunta a superar los históricos problemas de competencia jurisdiccional que han impedido actuar de manera coordinada en esta quebrada.

Como parte del convenio, se prevé la elaboración de expedientes técnicos con el apoyo de profesionales internacionales convocados a través de la Embajada de Estados Unidos, que cubrirá íntegramente el costo de dichos estudios.

Al respecto, la subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPA, Luisa Macedo, indicó que este trabajo articulado permitirá ejecutar medidas en dos niveles. En el corto y mediano plazo, se trabajará en la habilitación de vías y cauces; mientras que, a largo plazo, se desarrollará un proyecto integral para el control permanente de la quebrada.

PROPUESTAS TÉCNICAS

Entre las propuestas se incluye la instalación de barreras y disipadoras de energía en la parte alta de la torrentera, precisamente donde confluyen sus tres ramales. Dichas estructuras actuarían como filtros capaces de atrapar el material sólido y las rocas que las lluvias arrastran cuesta abajo hacia la ciudad.

El objetivo es que solo el caudal de agua llegue a las zonas urbanizadas, lo que reduciría de forma considerable el peligro que hoy enfrentan viviendas, calles e infraestructura pública en los sectores afectados.

Se estima que en unas tres semanas estarán listos los primeros informes técnicos de los especialistas.