Un lamentable hecho se registró en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, donde un pescador fue hallado sin vida la mañana del viernes 27 de marzo en la zona de Playa Mansa.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo fue reportado a la Policía Nacional del Perú luego de que vecinos y hombres de mar alertaran sobre la presencia de un cuerpo en el agua. Según las primeras versiones, la víctima habría fallecido por ahogamiento.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, junto a pescadores de la zona y personal de la Capitanía de Puerto, quienes lograron ubicar el cuerpo flotando cerca de una peña, realizando las diligencias correspondientes para su recuperación y dando aviso a las autoridades competentes.

La persona fallecida habría sido identificada como Serapio Clemente Abado Chambi (56), natural de San Clemente, Pisco.

Asimismo, se informó que también se encontraba involucrado en este hecho Pedro Pinto Coaquira, quien sería sobreviviente del naufragio de la embarcación “Santa Rosa”.

Las circunstancias de este lamentable suceso continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.