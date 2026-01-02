Una joven de 18 años, identificada como Dana Nina Abarca, falleció este 2 de enero tras un lamentable incidente ocurrido en la Piscina Municipal de Jorge Chávez, en el distrito de Paucarpata. El hecho se registró alrededor del mediodía, cuando la víctima se encontraba en el lugar junto a su padre y otros familiares.

Según relataron testigos, la joven nadaba en una de las áreas de la piscina, mientras sus familiares permanecían en otro sector del recinto. Aunque había otros usuarios haciendo uso de las instalaciones, nadie advirtió el momento en que la joven desapareció bajo el agua.

Al no verla regresar al punto donde se encontraba, sus familiares pensaron que había salido momentáneamente del recinto. Sin embargo, ante la prolongada ausencia, su padre ingresó al agua para buscarla y la halló en el fondo de la piscina.

De inmediato, el cuerpo fue retirado del agua y se realizaron maniobras para reanimarla, sin resultados positivos. Posteriormente, una ambulancia del distrito de Paucarpata llegó al lugar y el personal de salud confirmó que la joven ya había fallecido.

De manera preliminar, se conoció que la víctima sufría de epilepsia, por lo que una de las hipótesis es que haya sufrido una crisis mientras nadaba. No obstante, será la necropsia la que determine las causas exactas del deceso.

El caso es materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Asimismo, se busca establecer si el establecimiento contaba con cámaras de videovigilancia operativas y con personal de salvataje, ya que, según información preliminar, no habría un salvavidas durante el feriado.