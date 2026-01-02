El poste metálico instalado en el ingreso al puente Bolívar, más conocido como “puente Fierro”, por el lado de Yanahuara fue retirado el 1 de enero, poniendo en riesgo la plataforma metálica ante un eventual pase de vehículos de 4 ruedas.

Cada 1 de enero la intersección entre puente Bolívar y la avenida San Jerónimo es escenario para el encuentro de 3 imágenes religiosas, la Santísima Cruz del Barrio Puente Bolívar, la virgen de la parroquia de San Isidro Labrador en la avenida Parra y una tercera de una capilla ubicada en Arrayanes.

Producto de esta actividad, son los vecinos quienes retiran el poste metálico para permitir el pase de la imagen que llega desde la avenida Parra.

Robert Molina, un joven que se encarga de dirigir el tránsito en la intersección para evitar algún accidente, indicó que el retiro de la estructura metálica es normal cada inicio de año, no obstante, en el lugar son dos las estructuras de este tipo las que fueron colocadas, pero, una de ellas fue retirada hace dos años.

Molina también comentó que la tarde del 1 de enero vio una camioneta reiterando la imagen de la virgen por el puente Bolívar.

Según informaron los propios vecinos, uno de ellos tiene en su poder el poste de seguridad, qué fue retirado el 1 de enero, de igual forma, se comprometieron a reponer dicha estructura metálica esta misma tarde.

De otro lado, pidieron un mayor interés por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, debido a que semanalmente 2 a 3 vehículos intentan pasar por el lugar, pasando incluso por encima de la vereda del puente, poniendo en riesgo la estructura, que vibra con el paso diario de motocicletas.