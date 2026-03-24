Tres pequeños que llegaron antes de tiempo y hoy libran su primera batalla por la vida. Se trata de Alejandro, Rafael y Gabriel, trillizos que nacieron de manera prematura en el hospital Honorio Delgado y que, desde su primer día, requieren atención especializada para poder desarrollarse fuera del vientre de su madre.

El doctor Mauro Sayritupac, jefe de Neonatología del hospital, explicó que los bebés nacieron con apenas 31 semanas de gestación, en un embarazo de alto riesgo que obligó a mantener hospitalizada a la madre durante dos semanas antes del parto. Durante ese tiempo, el equipo médico aplicó tratamientos prenatales para mejorar las condiciones de los recién nacidos, incluyendo la administración de corticoides y medidas de neuroprotección.

Pese a los esfuerzos por mantenerlos en el vientre de su madre, el nacimiento se adelantó. “Cada día que el bebé permanece en el vientre es importante para su desarrollo, pero llega un momento en que es necesario intervenir”, señaló el especialista.

Los tres recién nacidos permanecen bajo observación. Uno de ellos, Gabriel, muestra una evolución más favorable y ya supera los 1900 gramos, mientras que sus hermanos, Alejandro y Rafael, aún se encuentran en proceso de ganar peso, con aproximadamente 1530 y 1730 gramos, respectivamente.

ATENCIÓN

Aunque ya salieron de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, los bebés continuarán internados. “Todavía necesitan hospitalización porque deben aprender a alimentarse por sí mismos y completar su maduración”, refirió el médico tras precisar que para ser dados de alta los recién nacidos deben alcanzar al menos los 1900 gramos, alimentarse sin asistencia y no depender de oxígeno. Ello dependerá de la evolución de cada niño.

Los padres enfrentan ahora el reto de cuidar a cuatro hijos. La pareja solo buscaba un hermano para su primero de algo más de un año y ahora tiene tres. “Es una situación demandante, no solo por el número de bebés, sino por la condición en la que nacieron”, agregó el médico.

Respecto a los nacimientos registrados antes de tiempo, Sayritupac explicó que, en promedio, entre el 8% y el 10% de los nacimientos en el nosocomio regional corresponden a bebés prematuros. A ello se suma que, tras la pandemia, se ha registrado una disminución en la cantidad de nacimientos.