La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) informó la anulación del ingreso del postulante Kevin Zósimo Tunqui Ccallo a la carrera profesional de Medicina, tras detectarse presuntas irregularidades durante el proceso de evaluación, donde registró el puntaje más alto del examen, alcanzando 97.19172000 puntos, cifra que inicialmente lo ubicó en el primer lugar de los ingresantes.

Mediante la Resolución Vicerrectoral N.° 141-2026-VR.AC., emitida el 26 de marzo, la UNSA dispuso su inhabilitación definitiva para postular nuevamente a la universidad. Además, la información será incorporada en la base de datos de personas impedidas de participar en futuros procesos, conforme lo establece el artículo 118 del Reglamento de Admisión de Pregrado.

La decisión se sustentó en el informe pericial que concluyó que la impresión dactilar consignada por Kevin Tunqui en el acta de asistencia del examen no corresponde al titular del DNI presentado. Según detalló la UNSA, este hallazgo confirma que se trató de un caso de suplantación de identidad durante la evaluación.

El informe también precisa que la misma pericia fue aplicada a otros postulantes que lograron ingresar, sin que hasta el momento se hayan detectado irregularidades adicionales. Sin embargo, la universidad no descarta derivar el caso al Ministerio Público para las investigaciones legales que correspondan.