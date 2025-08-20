La delegación de la Asociación de Atletismo Senior de Arequipa (ADASA), que se consagró campeona en el XXXVI Campeonato Nacional de Atletismo Máster de Pista y Campo, desarrollado en la ciudad de Tacna.

Previo a su participación, los deportistas recibieron indumentaria deportiva por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS). El gerente Fernando Isuiza Prado; el coordinador de Deportes de la GRDIS, Alonso Rodríguez; y el asesor de Gobernación, Bradley Alarcón, entregaron 98 buzos, camisetas y shorts a la delegación.

Con disciplina, esfuerzo y pasión, los atletas arequipeños brillaron en la pista y el campo, logrando un total de 91 medallas de oro, 60 de plata y 34 de bronce, resultado que los posicionó en lo más alto del cuadro medallero y les permitió alzarse con el campeonato nacional tras tres intensas jornadas en el estadio Jorge Basadre.

Carola Jaén Pacheco, presidenta de ADASA, agradeció al gobernador de la región de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, por el apoyo brindado que hizo posible una participación exitosa y representativa en el torneo.

Finalmente, destacó que la Asociación de Atletismo Senior de Arequipa ya se prepara para un nuevo reto: representar a la región y al país en un campeonato internacional que se desarrollará en noviembre, en Chile.