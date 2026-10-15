Un sujeto ha sido condenado a pasar dos décadas en la cárcel. El depravado sexual aprovechó que era familiar de un menor de 14 años, para violarla varias veces. La adolescente contó la pesadilla que vivió, lo que motivo a la denuncia y la posterior condena judicial.

Depravado sexual

La Fiscalía Provincial Penal de Chungui logró que el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Huamanga condene a 20 años de pena privativa de la libertad efectiva al ciudadano G. A. G. (28), como autor del delito de violación sexual en agravio de una menor de iniciales E. S. S. M. de 14 años de edad

Durante el juicio oral, el despacho fiscal demostró que el sentenciado aprovechó su vínculo familiar para ultrajar a la víctima en reiteradas oportunidades durante el año 2023, en una habitación del centro poblado Unión Progreso, en la provincia de La Mar, en la región Ayacucho. Además de la pena efectiva, el órgano jurisdiccional impuso al condenado el pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil.

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