Desde temprano, la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho realiza un amplio operativo que incluye el ingreso forzado y registro de ocho viviendas en distintos distritos de Huamanga y Huanta. La acción forma parte de una pesquisa que busca esclarecer un presunto esquema de acuerdos irregulares dentro de Agro Rural.

El equipo fiscal, encabezado por Juan Manuel Ríos Bartolo y un grupo de fiscales adjuntos, trabaja junto a agentes de la Policía Anticorrupción y de Inteligencia para ubicar documentos, dispositivos y bienes vinculados al caso.

La investigación apunta a funcionarios de la Dirección Zonal Ayacucho de Agro Rural y a empresarios que habrían participado en acuerdos colusorios que perjudicaron al Estado. En la lista figuran trabajadores del área de adquisiciones, administración y jefaturas zonales, además de representantes de una empresa proveedora.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: clausuran night club clandestino y sancionan locales por graves faltas

Las diligencias continúan mientras los investigadores buscan pruebas que permitan confirmar si existió un acuerdo entre funcionarios y proveedores para manipular procesos y obtener beneficios indebidos.