Un ciudadano de 71 años fue obligado a descender de un bus interprovincial en plena carretera por chacchar hoja de coca, práctica reconocida como patrimonio cultural inmaterial. Pasó la noche abandonado bajo la lluvia hasta ser auxiliado por pobladores.

La Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho logró que el caso pase a juicio oral contra el conductor Luis Pareja y el terramozo Brechman Choque, imputados por discriminación y exposición al peligro de persona dependiente.

El hecho, ocurrido el 28 de febrero de 2024 en la vía Libertadores, representa un precedente en la defensa de los derechos culturales de las comunidades andinas y en la protección de adultos mayores frente a tratos degradantes.