Tras más de tres décadas de incertidumbre, los restos de cuatro hombres asesinados en mayo de 1992 por un grupo subversivo en las comunidades de Santa Rosa de Tama (Junín) y Tambillo (Pasco) fueron recuperados en el paraje de Allpachaca, ubicado en la frontera entre ambos departamentos.

Los cuerpos corresponden a Gerardo Fortunato Guerra Ponce, Wilson Samaniego Castro, Cristóbal Serafín Briceño Laura y Federico Bonifacio Coquez. En aquel entonces, familiares de dos de las víctimas lograron ubicar y enterrar a sus seres queridos, pero otros dos quedaron en el lugar, permaneciendo allí hasta ahora.

La exhumación fue posible gracias al trabajo conjunto de familiares, peritos forenses y fiscales especializados, quienes trasladaron los restos a la Unidad Médico Legal III de Junín en Huancayo, donde serán analizados para su identificación plena antes de su restitución a las familias.