La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) confirmó la realización de la feria gastronómica Perú, Mucho Gusto Ayacucho, que se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2026 en el Centro de Convenciones CANAÁN.

La actividad se desarrollará en una fecha emblemática para la región, coincidiendo con las celebraciones por el aniversario de la Batalla de Ayacucho, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y dinamizar la economía local.

Esperan más de 40 mil visitantes

De acuerdo con las proyecciones de PROMPERÚ, la feria espera congregar a más de 40 mil visitantes y generar un movimiento económico superior a los S/2,5 millones.

La iniciativa beneficiará directamente a sectores como hotelería, transporte, comercio y servicios, además de promover una mayor afluencia de turistas durante las festividades históricas de la región.

Participarán 55 expositores de todo el país

Perú, Mucho Gusto Ayacucho es resultado del trabajo conjunto entre PROMPERÚ y el Gobierno Regional de Ayacucho.

Para esta edición se prevé la participación de 55 expositores provenientes de distintas regiones del país, entre restaurantes, productores agrícolas, panaderos tradicionales y artesanos.

Los asistentes podrán disfrutar de platos emblemáticos, bebidas tradicionales y productos regionales, además de una programación cultural y artística que pondrá en valor la diversidad gastronómica y cultural del Perú.

Gastronomía y turismo como motores de desarrollo

PROMPERÚ destacó que Perú, Mucho Gusto se ha consolidado como la principal plataforma de promoción gastronómica del país, impulsando a pequeños productores y emprendimientos regionales.

La entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reafirmó así su compromiso con la gastronomía como motor de desarrollo económico, identidad y orgullo nacional.