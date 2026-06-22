Un lamentable accidente doméstico dejó a dos menores de edad con serias quemaduras tras caerles agua hirviendo en el interior de su vivienda, ubicada en el asentamiento Los Portales, en la provincia de Sechura, región Piura. La peor parte la llevó una pequeña de apenas dos años, quien se encuentra con pronóstico reservado.

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El hecho se registró la noche del último sábado. Según familiares, la madre de los menores se encontraba lavando los servicios cuando su hijo de 10 años intentó prepararse una taza de té. En ese instante, la niña de dos años se cruzó corriendo, provocando que el recipiente con el agua hirviendo caiga sobre ellos. La niña recibió el impacto directo en la parte superior de su cuerpo.

Ambos menores fueron trasladados de emergencia al Centro de Salud de Sechura, donde los médicos de turno le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en el rostro, el pecho y el abdomen de la niña.

Dada la gravedad de las lesiones, la familia se encuentra desesperada, ya que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir el costo de los fármacos.

Ante esta difícil situación, los parientes de las pequeñas víctimas hicieron un llamado público a la solidaridad de las autoridades, empresas locales y de la ciudadanía en general, para poder costear el tratamiento médico indispensable.