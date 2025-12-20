Un choque entre dos buses interprovinciales, uno de Oltursa rumbo a Lima y otro de Expreso Peruanito, dejó al menos 28 heridos en el óvalo de Tortugas, Casma (Áncash).

El accidente ocurrió en una zona de alto tránsito y movilizó a bomberos, Serenazgo, Policía Nacional y autoridades locales, que actuaron con rapidez para evacuar a los afectados.

Las autoridades investigan las causas, con sospechas de exceso de velocidad, condiciones de manejo o estado de la vía.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, ambos vehículos sufrieron daños considerables, pero no se reportan fallecidos. Los heridos fueron trasladados al hospital de apoyo de Casma para atención médica ; todos identificados, aunque aún no se detalla la gravedad de las lesiones.

La Policía acordonó la zona, puso los buses a disposición judicial y recaba declaraciones de testigos y conductores.

Las autoridades piden precaución a pasajeros y empresas de transporte interprovincial, especialmente en esta temporada de alto tráfico vial.