Las autoridades cusqueñas alistan la edición de la clásica feria: ‘Expo Huancaro’ en su versión 2026, que se llevará a cabo del 18 al 30 del presente mes en el campo ferial de Huancaro, que se convertirá en una vitrina comercial y plataforma multisectorial de transformación social diseñada para devolver el protagonismo a las familias del campo de las 13 provincias cusqueñas.

La tradicional feria contará con festivales emblemáticos como el Festival de la Papa Nativa y el Festival del Queso, además del tradicional Concurso de Picanterías Tradicionales, rescatando el patrimonio vivo de la región.

La edición del presente año marcará un hito con la instalación de 650 stands modulares, servicios de internet de alta velocidad, zonas wifi, sistemas de videovigilancia y un registro digital de ventas para modernizar el comercio regional.

Igualmente, para asegurar el crecimiento técnico de las cadenas productivas, la feria desarrollará una ambiciosa rueda de negocios nacional, conferencias, seminarios y transferencia tecnológica especializada en maquinaria agrícola y laboratorios veterinarios. En el sector ganadero, jueces nacionales e internacionales de primer nivel liderarán los juzgamientos de camélidos (alpacas y llamas), ovinos y bovinos para garantizar estándares estrictos de bienestar animal.

Del mismo modo, el evento destacará por su carácter integrador y humano con visitas guiadas gratuitas y especializadas para escolares y adultos mayores. La inclusión también se trasladará al campo de la reactivación, abriendo vitrinas comerciales internacionales para la artesanía amazónica, textilería, cerámica y el tallado en piedra de las comunidades más alejadas.

“Este evento representa una plataforma estratégica para impulsar los sectores productivos de la región. Su desarrollo favorecerá la economía local y regional, visibiliza el potencial cultural y productivo de cada una de las 13 provincias”, señaló el gerente regional de Desarrollo Económico, Félix Boza, al tiempo de precisar que también fomentará el reconocimiento de productos tradicionales con identidad cusqueña.

DATO:

La feria de Huancaro se organiza tradicionalmente en el campo del mismo nombre en Cusco desde hace varias décadas y coincide con la celebración de las Fiestas del Cusco.