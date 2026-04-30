Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 452-PE-EsSalud-2026, el médico Michael Choque asumió oficialmente la Gerencia de la Red Asistencial Cusco, en una ceremonia que reunió a autoridades, representantes sindicales y trabajadores de la institución.

Durante su discurso, el nuevo gerente destacó la necesidad de reforzar los servicios de salud en favor de los asegurados, priorizando una atención oportuna, eficiente y humanizada. Asimismo, subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada con todos los colaboradores de la Red, promoviendo la transparencia en los procesos y fortaleciendo la gestión institucional.

Choque Sota también señaló que dará continuidad a los proyectos de mejora impulsados por sus antecesores, con el objetivo de consolidar avances y seguir construyendo una red de salud más sólida, moderna y orientada a las necesidades de la población asegurada y sus derechohabientes.

La ceremonia contó con la presencia del director del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, representantes de los sindicatos del cuerpo médico, Siness Base Cusco, CUT Base Cusco, trabajadores asistenciales y personal administrativo, quienes saludaron su designación y le expresaron sus deseos de éxito en esta nueva etapa de gestión.