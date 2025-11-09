En destacada labor de un efectivo policial perteneciente a la Comisaría de San Sebastián (Cusco), se logró ubicar y devolver un estuche extraviado que contenía un celular, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

La ejemplar acción del suboficial de primera PNP Lander Salcedo, se produjo mientras realizaba patrullaje motorizado preventivo por inmediaciones de la avenida Vía de Evitamiento, donde halló sobre el pavimento un estuche porta celular de color negro, que contenía en su interior un teléfono celular, tarjetas bancarias y la suma de S/ 1 820.00.

De manera inmediata, el suboficial realizó las acciones necesarias para identificar y ubicar a la propietaria del bien, logrando coordinar con la dueña, quien manifestó que el estuche pertenecía a su esposo, el cual se encontraba en estado de ebriedad al momento de extraviarlo.

Tras las verificaciones respectivas, el efectivo policial procedió a entregar íntegramente los objetos recuperados. La ciudadana expresó su profundo agradecimiento al efectivo policial por la honradez y compromiso demostrado en la recuperación y devolución de sus pertenencias.