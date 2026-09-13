La Onpe, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) Cusco, intensifica las jornadas de capacitación dirigidas a los actores electorales, con miras a los comicios del 4 de octubre.

Informaron que estas acciones se vienen desarrollando en las provincias de Cusco, Anta y Paruro, comprendiendo 26 distritos y 9 centros poblados de su jurisdicción , alcanzando a miembros de mesa, electores, personas con discapacidad, efectivos de la Policía Nacional del Perú, personeros y demás actores involucrados en el proceso electoral.

Para facilitar el aprendizaje, el personal de la Onpe viene utilizando materiales informativos y recursos didácticos orientados a reforzar conocimientos sobre las funciones y procedimientos electorales, garantizando una adecuada preparación de los actores electorales.

El jefe de la Odpe Cusco, Wilson Chirinos, señaló que la capacitación a miembros de mesa constituye una de las principales prioridades institucionales, debido a la responsabilidad que asumirán durante la instalación de mesas, el sufragio y el escrutinio el día de la jornada electoral.

En ese sentido, invitó a los ciudadanos designados como miembros de mesa a participar en la jornada de capacitación programada para el próximo 20 y 27 de septiembre, donde recibirán orientación práctica sobre los procedimientos que deberán aplicar el día de la elección.

DATO:

- Los ciudadanos pueden consultar su local y mesa de votación a través de la plataforma digital de consulta electoral habilitada por la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio