La Fiscalía de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Calca (Cusco), logró nueve meses de prisión preventiva por el delito de feminicidio agravado, violación sexual y feminicidio

Jimy Q.H., es el presunto autor de la comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio, subtipo feminicidio en agravio de quien en vida fue JE. CCA. SI.

De la investigación llevada a cabo por la Fiscalía; se ha establecido que la agraviada y el investigado, no tenían ninguna relación previa a los hechos suscitados el día 2 de diciembre del 2025, cuando la agraviada abordó el vehículo de transporte de la empresa Cristo Rey el cual era conducido por el investigado con dirección a la comunidad de Amaru - Pisac, domicilio de la agraviada.

En el trayecto el investigado embriagó a la víctima con una botella de ron, dejándola en un estado de embriaguez, lo que fue aprovechado para someterla sexualmente, registrando vistas fotográficas del ultraje, posterior a ello le habría realizado maniobras de control físico alrededor del cuello lo cual le produjo un edema pulmonar y cerebral, generándole finalmente una hipoxia severa que acabo con la vida de la víctima.

Luego la llevó hasta su domicilio, donde el investigado no contó lo sucedido a los familiares, señalándoles solamente que estaba ebria y dormida, frente a ello, la hermana de la víctima trató de despertarle percatándose que esta no respondía y no presentaba signos vitales, siendo llevada en el mismo vehículo al Centro de Salud de Pisac, donde el médico de turno confirmó su deceso.

Conocidos los hechos, la representante del Ministerio Público, ordenó la realización de las diligencias urgentes y necesarias, y con suficientes elementos de convicción, solicitó la medida coercitiva al juzgado, que ordenó los nueve meses de prisión preventiva para el imputado.