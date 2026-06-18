El colorido y la tradición de Cusco toman vida en emocionantes concursos de danzas típicas, donde los cusqueños y cusqueñistas muestran su talento y amor por la cultura local. Este pasacalle por las Fiestas del Cusco reunió en su última fecha a estudiantes de colegios del nivel primario, quienes con gran entusiasmo y dedicación, presentaron danzas tradicionales de la región cusqueña.

De esta manera, los colegios de toda la ciudad participan con sus mejores grupos de baile, quienes desde meses antes se dedican a ensayar rigurosamente. Profesores y padres de familia juegan un papel crucial en la preparación, apoyando a los niños en la confección de trajes típicos y en la perfección de cada paso y movimiento.

El vestuario jugó un papel fundamental en cada presentación. Los trajes, llenos de colores vibrantes y adornos detallados, reflejan la riqueza cultural de Cusco. Además, la música en vivo, interpretada por bandas locales, acompaña a los estudiantes, creando una atmósfera festiva que resuena con alegría entre el público.

IMPACTO CULTURAL

Este concurso no solo es una oportunidad para que los estudiantes muestren sus habilidades artísticas, sino que también es una lección viva sobre la importancia de preservar y celebrar las tradiciones culturales. Al participar, los niños desarrollan un sentido de identidad y orgullo por su herencia, al mismo tiempo que fortalecen valores como el trabajo en equipo y la disciplina.

Este concurso de danzas típicas de nivel primario es más que una competencia; es una celebración de la cultura viva y un testimonio del compromiso de las nuevas generaciones por mantener vivas las tradiciones ancestrales.

DATO:

En la edición 2026 resultaron ganadores los colegios: Clorinda Matto y Garcilaso de La Vega (colegios estatales), San José de La Salle (colegios privados), César Vallejo de Huambutío (colegios rurales), San Francisco (Cebes públicos).