Momentos de angustia vivieron varias familias del distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi (Cusco), luego que aproximadamente 80 estudiantes de la institución educativa ‘Túpac Amaru II’ presentaran síntomas compatibles con una presunta intoxicación, situación que movilizó de inmediato al personal de salud y a diversas instituciones de respuesta rápida.

Los estudiantes que presentaron síntomas como visión borrosa, dolor abdominal, somnolencia y sequedad de boca recibieron evaluación médica en el centro de salud de Cusipata, 19 escolares fueron trasladados a los hospitales Antonio Lorena, Regional del Cusco y Túpac Amaru, donde permanecen bajo vigilancia médica permanente.

La Geresa Cusco informó que todos los estudiantes atendidos se encuentran estables y fuera de peligro, gracias a la rápida intervención del personal de salud y los equipos de emergencia desplegados en la zona.

Paralelamente, se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este hecho y adoptar las medidas preventivas necesarias.

“Nuestra prioridad es la salud y la tranquilidad de nuestros niños y niñas. No vamos a escatimar esfuerzos para garantizar una atención inmediata, humana y responsable. Estamos acompañando a las familias y supervisando cada acción para esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar vuelva a repetirse”, señaló el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, quien expresó su solidaridad con las familias afectadas.

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DATO:

Familiares de los menores señalaron que ellos recibieron pastillas por parte de personal de salud en medio de una campaña de desparasitación, sin embargo los fármacos administrados habrían sido los incorrectos, la Policía investiga.