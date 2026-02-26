En una ciudad como Cusco, donde la energía ancestral y el misticismo forman parte de la vida cotidiana, la visita de Frank Mendizábal cobra un significado especial.

Este sábado 28 de febrero a las 4:00 p. m. en la Librería Crisol del Real Plaza Cusco , el médium y tarotista Frank Mendizábal realizará la presentación y firma de su libro “Almas conectadas”, bajo el sello editorial de Penguin Random House.

En el evento, el conocido comunicador compartirá secretos y rituales del otro mundo para esta vida, y también estará disponible la agenda “Almas conectadas 2026″. El ingreso es libre.

Este encuentro propone un puente entre la sabiduría espiritual contemporánea y la memoria sagrada de los Andes, invitando a los asistentes a reconectar con su intuición, su historia y su esencia. Será un espacio de escucha, reflexión y experiencia para quienes buscan respuestas, sanación o una mirada distinta sobre la vida y la muerte.

SOBRE EL LIBRO

En “Almas conectadas”, Frank Mendizábal comparte, con un estilo cercano y profundamente humano, testimonios reales, vivencias personales y mensajes que ha recibido a lo largo de su camino como médium.

El libro propone comprender que el mundo espiritual no es ajeno ni lejano, sino una dimensión que coexiste con nuestra vida cotidiana y con la que es posible relacionarse de forma consciente, respetuosa y amorosa.

Se trata de una guía para quienes desean explorar el universo holístico desde un enfoque accesible y práctico. A través de rituales, reflexiones y ejercicios, el autor invita a cruzar el umbral entre lo visible y lo sutil, promoviendo el autoconocimiento, el bienestar emocional y una conexión auténtica con el ser.

Durante el evento también se presentará la agenda “Almas conectadas 2026″, una herramienta espiritual diseñada para acompañar el nuevo año. En sus páginas, los lectores encontrarán orientación para tomar decisiones importantes, comprender los ciclos energéticos, trabajar con las fases lunares, cerrar etapas, manifestar objetivos y atraer prosperidad. La agenda propone que cada persona descubra el poder de su intuición y reconozca que muchas de las respuestas que busca ya viven en su interior.

SOBRE EL AUTOR

Frank Mendizábal es comunicador, médium y tarotista. Fundó la marca Almas conectadas en 2019 con el propósito de ayudar a las personas a comunicarse con sus seres queridos fallecidos. Desde niño convivió con su capacidad de percibir el mundo espiritual y, con los años, decidió profesionalizar su don. Hoy conecta con miles de seguidores en Perú y en el extranjero a través de sesiones, conferencias y redes sociales, donde comparte mensajes de esperanza, espiritualidad y transformación personal.

Para más información sobre Frank Mendizábal y el libro “Almas conectadas”, los lectores pueden ingresar www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.

