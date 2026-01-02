Una menor de tan solo dos años de edad, perdió la vida en Cusco, donde fue atropellada por un vehículo particular en inmediaciones de un conocido centro de abastos.

El lamentable hecho se registró el pasado 31 de diciembre en la calle Cullahuatta, por inmediaciones del mercado de abastos del distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas - Cusco.

Tras la alerta, personal de la Comisaría de Velille se constituyó al lugar, procediendo a la intervención del conductor del vehículo de placa de rodaje Z2B-615, identificado como José Zamata, quien fue trasladado a la dependencia policial.

Producto del accidente, perdió la vida la menor de iniciales A.O.C. de dos años de edad. El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver y la continuación de las diligencias de ley.

El hecho ha consternado a toda la población local, poniéndose en manifiesto una vez más el rol de los padres al cuidado de sus hijos y el de los conductores al manejar vehículos motores.