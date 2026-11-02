Un gran deslizamiento de tierra y rocas cayó sobre la carretera Hiram Bingham, la única que conecta Machu Picchu Pueblo con la maravilla mundial peruana: Machu Picchu.

El hecho se registró antes de la medianoche del último domingo, cuando la citada vía se vio súbitamente interrumpida, ocasionando que ningún vehículo pueda llevar turistas hasta las puertas del santuario.

Entonces, las autoridades y empresa privada, dispusieron el trabajo de cuadrillas de obreros y de maquinaria pesada, que finalmente pudieron liberar la vía la mañana del último lunes.

Sin embargo, cientos de visitantes no pudieron llegar a tiempo a Machu Picchu para realizar su recorrido e ingresar e ingresar a las horas pactadas, por lo que personal de Cultura brinda las facilidades para su acceso extemporáneo.

En tanto, se reporta que el deslizamiento también afectó la vía férrea en el tramo Hidroeléctrica - Machu Picchu Pueblo, por lo que trabajadores continúan laborando en el lugar. No se reportaron heridos.