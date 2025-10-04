El transporte en la ruta Huancayo–Pampas se encuentra restringido debido a los bloqueos ocasionados por la huelga indefinida que mantienen los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT). Las unidades que cubren este recorrido señalaron que no hay pase por diversos tramos afectados por la protesta.

MIRA ESTO: Abogada muere al caer a precipicio en la Carretera Central en Jauja

La medida de fuerza, que este sábado cumple cuatro días, responde a una plataforma de reclamos presentada por la Federación de Estudiantes de la UNAT (FEUNAT), entre los que destacan: el cambio total de la Comisión Organizadora, la solución a la problemática de infraestructura de varias facultades, el cumplimiento de sanciones contra funcionarios y docentes con procesos pendientes y la reorganización integral de la universidad.

Asimismo, los estudiantes demandan el retiro de personal administrativo y académico con investigaciones abiertas, la intervención de la Contraloría en las compras sobrevaloradas y la fiscalización de las obras inconclusas, como el pabellón de Ingeniería Industrial y la infraestructura de Forestal y Ambiental.

Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Educación no han emitido un pronunciamiento frente a estas demandas, mientras que la paralización genera malestar en los pasajeros y transportistas que circulan por la Carretera Central y vías de acceso hacia Tayacaja.