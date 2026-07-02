En las montañas del nororiente de la provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica, el denominado Café de Altura de Tayacaja se abre paso en exigentes mercados internacionales gracias a sus características de calidad. Sin embargo, los productores advierten que la falta de carreteras asfaltadas y de infraestructura de riego continúa frenando el desarrollo del sector.

La producción se concentra en la localidad de Roble, situada entre los 1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones climáticas y geográficas favorecen la obtención de un café de especialidad con atributos diferenciados.

La altitud favorece la calidad del café

Edwin Arroyo Corilloclla, jefe de la Unidad Zonal de Provraem Tayacaja, explicó que la altitud donde se cultiva el grano contribuye a desarrollar un mejor sabor, aroma y textura, cualidades que han despertado el interés de compradores internacionales.

Según indicó, actualmente existe demanda del producto en mercados como Estados Unidos e Inglaterra, donde el café de especialidad peruano continúa ganando reconocimiento.

Productores denuncian abandono de la infraestructura vial

Pese al potencial del cultivo, las autoridades locales sostienen que las deficientes vías de comunicación afectan directamente la rentabilidad de los caficultores.

El alcalde de Roble, Antonio Gonzáles Ccente, afirmó que el mal estado de las carreteras incrementa los costos de transporte y reduce las ganancias de las familias dedicadas a esta actividad.

Según precisó, entre el 60 % y el 70 % de la población del distrito depende de la producción de café como principal fuente de ingresos.

La falta de riego limita la producción

Además de los problemas de conectividad, los agricultores enfrentan dificultades por la escasez de agua.

Isaías Arancel, productor del distrito de Tintay Puncu, señaló que su zona presenta un clima seco y que la ausencia de sistemas de riego tecnificado limita la productividad de las parcelas.

El agricultor, quien lleva ocho años cultivando café y comercializa directamente con cafeterías de especialidad en Lima, como Saba Café, Ursa Café y Angelina Café, sostuvo que existen proyectos elaborados para mejorar el riego, pero aún no se concretan.

“Si hubiera riego tecnificado en cada parcela, las cosas serían diferentes. Hay perfiles y expedientes, pero no hay gestión. Estamos olvidados del riego y de la carretera”, manifestó.

Los productores consideran que mejorar la infraestructura vial y garantizar el acceso al agua permitiría incrementar la producción y fortalecer la competitividad del café de altura de Tayacaja en los mercados nacional e internacional.