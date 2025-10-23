Un camión que transportaba mineral se incendió la mañana de este jueves en el sector “Siete Curvas”, en la carretera Huancavelica–Castrovirreyna. El incidente, registrado alrededor de las 6:00 a. m., generó alarma entre los conductores y vecinos del lugar.

Según testigos, el vehículo comenzó a emitir humo por la parte posterior antes de que las llamas consumieran la tolva y la cabina. El conductor logró ponerse a salvo sin sufrir lesiones.

Bomberos y agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para sofocar el fuego y evitar su propagación. Tras una hora de labores, el tránsito fue restablecido luego de retirar la unidad siniestrada.