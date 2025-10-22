Las principales vías de la ciudad de Huancavelica amanecieron bloqueadas por piedras y llantas en llamas, como parte del paro indefinido convocado por los transportistas de las diez líneas de servicio urbano que operan en la provincia.

La medida de fuerza fue anunciada días atrás mediante un memorial dirigido al alcalde provincial, en el que los representantes de las empresas de transporte exigieron el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta del 8 de julio de este año. Según señalaron, el municipio no habría atendido los compromisos asumidos en torno a la regulación del transporte y otros puntos pendientes.

Desde tempranas horas, los manifestantes bloquearon diferentes calles y accesos de la ciudad, impidiendo el tránsito vehicular y generando congestión en varias zonas. Los transportistas indicaron que la paralización será indefinida y que continuarán movilizándose diariamente hasta que las autoridades locales cumplan con lo acordado.

El documento remitido a la Municipalidad Provincial de Huancavelica, firmado por los gerentes y representantes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, advierte que la medida busca “presionar el cumplimiento inmediato del acta” y llama al diálogo para evitar mayores enfrentamientos.