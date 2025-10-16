La indignación y el dolor se apoderaron de los pobladores de Surcubamba, en la provincia de Tayacaja (Huancavelica), luego de que se confirmara la muerte de una joven madre y su pequeña hija, encontradas sin vida en un camino rural que conduce al centro poblado de Bellavista.

Las víctimas fueron identificadas como Gimena Ramos y su bebé Aitana R., de apenas unos meses de nacida. Ambas fueron halladas por comuneros que transitaban por la zona en horas de la mañana. La escena, con la menor aún en brazos de su madre, causó una profunda conmoción entre los vecinos.

TE PUEDE INTERSAR: Extirpan más de dos kilos de tumores a madre y le salvan la vida en hospital de EsSalud La Oroya

Efectivos policiales y personal del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones. Aunque las causas del deceso aún no se han precisado, los moradores no descartan que se trate de un hecho criminal, debido al aislamiento y la oscuridad del área donde se produjo el hallazgo.