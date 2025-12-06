Un suboficial de la comisaría de Surcubamba murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento con otro agente dentro de la dependencia policial. La víctima, el S2 PNP Luis Abimael Beltrán Díaz, fue hallado herido de gravedad en la parte posterior del local y, aunque fue trasladado al centro de salud, llegó sin signos vitales. Su colega, el S3 PNP Carlos Hugo Egoavil Shupingahua, quedó detenido por presunta responsabilidad en el hecho.

La escena del incidente reveló dos impactos de proyectil en la puerta de la guardia de prevención y casquillos percutados en el piso, mientras testigos aseguran que se escucharon tres disparos. Momentos antes, ambos agentes habían sostenido una discusión cuando cumplían servicio en el primer piso de la comisaría. Tras los disparos, Egoavil fue visto efectuando tiros hacia la vía pública, por lo que otro policía intervino y le retiró el arma.

La Fiscalía Provincial de Surcubamba abrió una investigación por presunto homicidio y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue de Huancayo para la necropsia. La familia del suboficial fallecido exige justicia y pidió que el proceso avance con total transparencia. Las autoridades indagan antecedentes del agente detenido y buscan esclarecer qué originó el altercado que terminó en tragedia dentro de una instalación policial.