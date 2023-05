La gerenta de desarrollo social, Senia Ayuque respondió ante el Consejo Regional de Huancavelica sobre el escándalo del viernes antes del Día de la Madre, y afirmó que en ni un momento su oficina, ni alguna instancia del Gobierno Regional de Huancavelica convocó a las madres para darles canastas por su día.

“Qué sea motivo de evaluación de dónde (en otras gestiones) salían tantas canastas, a mi es fácil decir cómo venían, pero, cuando yo gestioné un presupuesto mínimo para algunas atenciones, no me lo dieron, incluso, el presupuesto me lo redujeron. Gestiones se hicieron”, afirmó Senia Ayuque.

Asimismo, dijo que en adelante deben de prever la adquisición de dichas canastas, a fin de no quedar mal con las madres de familia, quienes fueron convocadas por un medio de comunicación, mas no por el Gobierno Regional de Huancavelica.

En otro momento, los consejeros regionales hablaron de la necesidad de conformar un pleno “Comité de Damas”, el cual podría estar presidido por la vicepresidenta regional.