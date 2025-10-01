Un cargamento de 3,575 kilos de ácido acético, insumo químico fiscalizado usado en la elaboración de pasta básica de cocaína, fue incautado en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes.

La intervención se realizó a un vehículo de placa AJQ-747, conducido por Óscar M. G. (38), quien fue detenido al hallarse presuntamente implicado en tráfico ilícito de insumos químicos.

El material, valorizado en unos S/ 80,000, fue trasladado a las instalaciones de la DIVINCRI Huancavelica para continuar con las investigaciones de ley, bajo supervisión del Ministerio Público.

La incautación se suma a los operativos que se vienen realizando en la región contra el traslado y uso ilegal de sustancias químicas destinadas a la producción de droga.