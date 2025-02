M.E (35) fue abusada sexualmente por un vecino de su comunidad y un enfermero de un puesto de salud del distrito de Cuenca, en Huancavelica, cuando tenía 17 años, tras ser amenazada constantemente decidió no denunciar el hecho, sin embargo, producto del ultraje tuvo a un hijo, quien ahora tiene 18 años y pregunta por su padre, por lo que decidió denunciar el hecho.

Debido a las dudas de su hijo M.E (35) decidió poner una denuncia y contar su historia. El hecho ocurrió en el distrito de Cuenca, cuando ella tenía 17 años fue a visitar a un familiar en el campo, al retornar a su vivienda se topó con su vecino, el señor Filemón Taype, quien la arrastró y abusó sexualmente de ella. “Después regresé a mi casa y decidí poner una denuncia, así que fui al puesto de salud”, contó la víctima.

En el centro de salud la recibió un enfermero, que se supone le ayudaría con las diligencias para poner la denuncia, pero lejos de cumplir con su labor la sujetó de los brazos y también la ultrajó. “Cerró la puerta, me cogió por detrás, me tapó la boca y me agarró de los brazos para abusar de mí”.

Tras el hecho este enfermero a quien la mujer identifica como Jhony Corilla Barreto, le puso una inyección para que no pueda salir embarazada y la amenazó de muerte si es que le contaba a alguien lo sucedido. Las amenazas del enfermo hacia la víctima eran constantes, “cada vez que salía de mi casa él me amenazaba, hacía el gesto de que me iba a cortar el cuello y por miedo ya no denuncié”, señaló la mujer.

A los tres meses la víctima se dio cuenta de que estaba embarazada y tuvo al bebé. Años más tarde en el año 2021, el enfermero Jhony Corilla Barreto, volvió a buscar a la mujer en su casa con la excusa de entregar unos documentos y volvió a ultrajarla. En el año 2024 la mujer decidió interponer la denuncia en la comisaría de Izcuchaca, sin embargo, siente que las investigaciones hasta el día de hoy no avanzan, por eso hace un llamado a las autoridades para que su caso no quede impune.