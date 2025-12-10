Carlos Hugo Egoavil Shupingahua (31) fue internado en el penal de Huamancaca Chico luego de que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo ordenara nueve meses de prisión preventiva en su contra. El suboficial es investigado por presunto homicidio calificado tras la muerte de su colega, Luis Abimael Beltrán Díaz, dentro de la comisaría de Surcubamba, en Huancavelica.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Surcubamba sostuvo que Egoavil disparó con intención de matar, luego de una discusión ocurrida en el área de prevención, en la víspera del Día de la Policía. El Ministerio Público solicitó 30 años de cárcel como pena.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo se quedará sin agua en el 2050, advierten

Egoavil reconoció haber realizado el disparo, pero alegó defensa propia. Su defensa afirmó que la víctima se encontraba bajo efectos del alcohol y lo habría amenazado con el arma asignada al investigado.