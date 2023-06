El presidente de la Federación de Productores Camélidos Sudamericanos de Huancavelica, César Villa Riveros mostró su incomodidad por la inacción en la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos de Huancavelica (DIRCAMS).

“Como funcionario no tiene el menor interés, y al parecer desconoce cómo funciona la parte altoandina y alpaquera, en el tema climatológico no tiene ni otro plan que podría socializar, es un director que poco coordina, no articula, vive pensando que las cosas solas se hacen”, afirmó Villa Riveros.

Ello lo dijo en el marco de una entrevista con respecto a la necesidad de prevenir con respecto al anunciado fenómeno de El Niño, sobre ello, detalló que no conocen de presupuesto alguno destinado.

“No hay presupuesto, no hay gestión que se haya realizado, si no hay documentos sustentatorios como planes de acción o proyectos, jamás el presupuesto va a venir, por eso pedimos (que el director) que gestione y proponga”, detalló el dirigente.

SEQUÍA AFECTARÍA ANTES DE TIEMPO

El dirigente también mostró su incomodidad con respecto a que se prevé que antes de tiempo se sequen los pastos y el agua este año.

“Estamos informados que este 2023 será más fuerte la sequía que nos va a afectar a los productores altoandinos; los pastos no han florecido como años anteriores. El intenso sol que se ve en la parte altoandina seca el pasto, se triture y se empolve”, afirmó Villa Riveros.

Acotó: “Nosotros vemos que para el mes de julio o agosto, con estas heladas intensas, va a afectarnos fuertemente, desde antes. El año pasado sentimos la escasez de agua con la desaparición de los bofedales, puquiales y ojos de agua en agosto o setiembre, ahora será antes”.