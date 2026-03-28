Un vehículo de la Policía Nacional del Perú sufrió un despiste en el kilómetro 135 de la vía que atraviesa la provincia de Huaytará, a la altura del puente Serapio, dejando como saldo dos efectivos policiales heridos.

Siniestro vial

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad, una camioneta blanca marca Toyota, modelo Hilux, de placa EPE - 872, se encontraba en circulación cuando un vehículo de gran tamaño, presuntamente un camión, habría invadido su carril. Esta situación obligó al conductor del patrullero a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.

Como consecuencia de esta acción, el vehículo policial se despistó y terminó cayendo aproximadamente cinco metros hacia un riachuelo cercano a la vía, generando momentos de tensión entre los ocupantes de la unidad.

Los agentes heridos fueron identificados como Anthony Candia Llaullipoma y Javier González Cule, quienes presentaron diversos golpes producto del impacto. Ambos fueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica.

Al momento del accidente se registraban condiciones adversas en la zona, como densa neblina y escasa señalización vial.

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