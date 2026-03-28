sufrió un despiste en el kilómetro 135 de la vía que atraviesa la provincia de Huaytará, a la altura del puente Serapio, dejando como

Siniestro vial

De acuerdo con el reporte preliminar, la unidad, una camioneta blanca marca Toyota, modelo Hilux, de placa EPE - 872, se encontraba en circulación cuando un vehículo de gran tamaño, presuntamente un camión, habría invadido su carril. Esta situación obligó al conductor del patrullero a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal.

Como consecuencia de esta acción, el vehículo policial se despistó y terminó cayendo aproximadamente cinco metros hacia un riachuelo cercano a la vía, generando momentos de tensión entre los ocupantes de la unidad.

Los agentes heridos fueron identificados como Anthony Candia Llaullipoma y Javier González Cule, quienes presentaron diversos golpes producto del impacto. Ambos fueron auxiliados y trasladados para recibir atención médica.

Al momento del accidente se registraban condiciones adversas en la zona, como densa neblina y escasa señalización vial.

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