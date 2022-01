El documentalista Luis Enrique Cam nos presenta en su nueva obra la historia de un personaje que combatió con heroísmo junto a Miguel Grau y a su vez reportó la historia del histórico Monitor Huáscar.

Julio Octavio Reyes ¿Quién fue este personaje y qué le motivó a escribir sobre él?

Al leer la biografía de Miguel Grau, escrita por el historiador José Agustín de la Puente, me llamo la atención la mención que se hacía sobre un corresponsal de guerra del antiguo diario “La Opinión Nacional” destacado en el “Huáscar”, de nombre Julio Octavio Reyes. El hecho de que este personaje fuera un periodista, testigo privilegiado de la campaña naval en la Guerra del Pacifico al lado de Grau, que escribió muchas crónicas al respecto y que no haya sido objeto de mayor atención, fue lo que me motivó a investigar.

¿Cómo era Julio Octavio Reyes?

Era huachano, periodista de buena pluma; fue una persona abierta, expansiva, amistosa, observadora; sus crónicas muestran muchos detalles de la vida cotidiana, “él pinta muy bien el paisaje y nos transporta al buque”.

En su libro: “El corresponsal del Huáscar – Crónicas de Julio Octavio Reyes”, no solo trata de él, también, de cómo se vivía en el Perú en esa época y cómo era la vida de los marinos peruanos.

Así es, al leerlo podemos disfrutar de la historia, conociendo detalles de cómo vivían los peruanos del siglo XIX previos a la guerra con Chile; también, el corresponsal menciona que cuando el Huáscar llega a Iquique, suben jefes del Ejercito Peruano y la Guardia Nacional a saludar a Grau y que entre ellos se encontraba Alfonso Ugarte, imaginen esa escena de los dos héroes dándose un abrazo en la cubierta del Huáscar. Reyes, no solo nos habla de los jefes, sino también de los marineros (aprox. 200 tripulantes) y de cómo era el barco.

¿Para esta investigación, viajo a Talcahuano – Chile, a conocer el buque?

Para nuestro documental, pudimos grabar en el Huáscar, vimos las modificaciones y como es mantenida la nave; el estar allí fue muy especial y emocionante para mí. Fuimos muy bien tratados por los chilenos y notamos el gran respeto que demuestran hacia nuestro héroe máximo. Por ejemplo, los nombres de los oficiales peruanos figuran en los camarotes y en el cuarto del Comandante se encuentra la imagen de Grau.

¿En su obra, figuran todas las crónicas de Julio Octavio Reyes?

Las crónicas de la campaña naval se encuentran todas en el libro; recordemos que luego de Angamos (viaje al que no pudo ir), siguió informando sobre la guerra, sobre todo del bloqueo; de hecho Reyes, informa en una de sus crónicas haber visto al Huáscar con bandera chilena atacando al Callao, lo que fue para él un golpe muy fuerte.

¿Qué nos puedes decir de la crónica que narra el Combate Naval de Iquique?

Ésta crónica es una joya del periodismo peruano; te arranca lágrimas, es muy emocionante el leerla; en ella, Reyes, menciona la muerte de Prat, (Aunque no menciona el nombre del marinero que lo mata, si lo hace en otra y nos dirá que fue Mariano Portales); también, menciona cómo Grau siente la pérdida de Jorge Velarde, oficial muy estimado por él; por último, describe los hechos posteriores al combate, por ejemplo, la carta a la viuda del héroe chileno.

¿Julio Octavio Reyes, participo de las acciones bélicas?

Así lo asegura Melitón Carbajal en uno de sus escritos del 20 de enero de 1880: “el periodista, prestó sus servicios como voluntario, con valor, serenidad y patriótico entusiasmo”. Además, se sabe que el corresponsal, rechazó el puesto Oficial que le ofreció Grau por su valor, y que en cambio aceptó desempeñarse como su secretario privado.

¿Qué ocurrió con él luego de la campaña naval en la Guerra con Chile?

Luego de noticiar la campaña naval, él va escribiendo los detalles de la defensa de Lima y el incendio de Chorrillos; la “Opinión Nacional” es cerrada por el enemigo y fue apresado; al ser liberado se une a Cáceres en la Campaña de la Breña, para más tarde ser nombrado Sub Prefecto de Paita. Al asumir el poder Nicolás de Piérola, se exilia en Guayaquil, donde funda el periódico “El grito del Pueblo”; para morir a los 53 años. Es una tarea pendiente, repatriar los restos de nuestro corresponsal de guerra. El trabajo de Reyes, fue profesional y arriesgado; mantuvo informado de forma veras y útil al público peruano, dando a conocer lo que ocurría en el Huáscar durante la guerra. Él, es un personaje muy importante para el periodismo peruano.