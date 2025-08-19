El Comando Especial VRAEM informó que diez efectivos del Batallón Contraterrorista “Alto Comaina” N.° 79 resultaron heridos tras un accidente ocurrido este 19 de agosto, alrededor de las 9:20 de la mañana, durante una práctica de empleo de granada de mano en el puesto de comando ubicado en el centro poblado de Valle Esmeralda, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín).

Entre los afectados se encuentran el SO2 EP Ccopa Buitron Steven, quien presenta heridas graves, y otros nueve soldados con lesiones leves, entre ellos el SGTO 2 EP Núñez Quinto Erick, así como efectivos de tropa.

Los heridos recibieron atención inmediata en el centro de salud de Valle Esmeralda y posteriormente fueron trasladados al Centro de Salud Militar de Pichari, donde continúan bajo observación médica especializada.

El Comando Especial VRAEM dispuso el inicio de las investigaciones para determinar las causas del accidente y adoptar las medidas correctivas necesarias. Asimismo, ratificó su compromiso con la preparación de su personal bajo estrictos protocolos de seguridad y reiteró su responsabilidad de informar con transparencia a la ciudadanía.