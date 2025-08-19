Dos locales de la cadena Caldos Osorio, ubicados en el Paseo La Breña, fueron intervenidos luego de que comensales denunciaran la presencia de insectos en los platos. Videos y fotografías compartidos en redes sociales mostraron cucarachas dentro de un caldo de gallina servido a los clientes.

La inspección realizada por personal de la Municipalidad de Huancayo confirmó las denuncias: en las cocinas y zonas de atención se encontraron numerosos insectos, lo que evidenció condiciones de insalubridad.

Ambos establecimientos fueron multados con el 50% de una UIT y se ordenó mejorar la limpieza y aplicar fumigaciones efectivas. La situación generó preocupación entre los consumidores que frecuentan esta marca conocida por su popular caldo de gallina.