El Consejo Regional de Junín debate hoy la propuesta de modificar la denominación del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo, que pasaría a llamarse “Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión” como parte del trámite para convertirlo en un hospital estratégico nacional.

Si bien el director del hospital, Gustavo Llanovarced, sostiene que el cambio permitiría acceder a un presupuesto nacional de hasta S/ 150 millones, muy por encima de los S/ 50 millones anuales que se requieren para su funcionamiento, la propuesta no está libre de críticas.

El prófugo líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, cuestionó públicamente la iniciativa desde sus redes sociales. Según su posición, cambiar la denominación no garantiza más recursos y, además, podría afectar la especialización del nosocomio.

“El Hospital Daniel Alcides Carrión debe llevar su denominación atendiendo a su capacidad resolutiva de asistencia, docencia e investigación. Sustentar que porque atiende a pacientes de regiones vecinas lo asciende a una categoría nacional es un craso error”, afirmó.

Cerrón calificó el proyecto como una “pose demagógica” y advirtió que, de concretarse, el hospital perdería su diferenciación, asumiendo funciones no previstas, como la atención materno-infantil. Incluso recordó que una estrategia similar no dio resultados en el hospital vecino de EsSalud en Huancayo, pese a contar con mayor autonomía y recursos.

La sesión del Consejo Regional definirá si el dictamen N.° 03-2025-GRJ-CR/CEM prospera o si se mantiene la actual denominación del principal hospital público de la región.