El agricultor Romoaldo fue a orar a la iglesia, a las 8:00 de la noche su hijo Pablo Berrocal, fue a pedirle la llave y descubrió que la puerta de su hogar, estaba trancada. Al entrar por la casa de su vecina observó que todo estaba en desorden, la mochila donde su padre donde guardaba 45 mil soles de todos sus ahorros y de la alcancía del hijo menor, había desparecido.

Al conocer del cuantioso robo, Romoaldo Berrocal Huamán (55), rompió en llanto, junto a sus hijos.

Según los agraviados, el lunes a las 7:00 de la noche, Romoaldo Berrocal, salió de su casa ubicada en la Av. 31 de Octubre y el Jr. La Esperanza, en el distrito de Huancán, para dirigirse a la iglesia. Su hijo Pablo Berrocal fue a pedirle la llave de su casa y al abrir a las 8:20 de la noche, se percató que la puerta estaba trancada.

Fue entonces que pidió a su vecina para entrar por su vivienda y se percató que la ventana estaba violentada. Al revisar encontró todo en desorden, los ladrones que solo buscaron el dinero se llevaron los 45 mil soles que habían en la mochila y 3 mil soles que estaban en una alcancía, pero no otros bienes.

Los afectados denunciaron el robo a la comisaría de Chilca, pero por el monto, la Divincri se hizo cargo del caso. Los ladrones habrían usado guantes para evitar dejar huellas que los delaten. Ante tal hecho, la familia Berrocal hará una pollada a fines de setiembre, para animar al jefe del hogar. Cualquier apoyo al yape 961610844.