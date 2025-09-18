Tras participar en los Juegos Deportivos Macrorregionales en Huánuco, un grupo de escolares huancaínos retornaba a la ciudad cuando descubrieron que habían sido víctimas de robo dentro del bus interprovincial de la empresa Expreso J&F. Tres maletas con ropa e implementos deportivos desaparecieron de la bodega del vehículo.

MIRA ESTO: Congreso aprueba por insistencia la creación de universidades de Jauja y Pangoa

Los padres de familia denunciaron que los trabajadores de la empresa se deslindaron de toda responsabilidad, alegando que solo eran empleados y que la bodega habría sido “palanqueada” para facilitar el hurto. Una de las afectadas relató que al llegar al terminal ya no encontraron sus pertenencias.

TE PUEDE INTERESAR: De dos balazos matan a taxista huancaíno para robarle su auto

Los agraviados pidieron que se investigue el hecho y que la empresa asuma su responsabilidad por las pérdidas, que no solo representan un perjuicio económico, sino también la afectación a jóvenes deportistas que representaban a Junín en competencias nacionales.