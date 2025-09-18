Un sujeto identificado como Cristian Soriano Acosta (28) fue retenido por vecinos del barrio 9 de Octubre, en Chilca, acusado de intentar robar un balón de gas y realizar tocamientos indebidos a una menor de 10 años. El hecho ocurrió en la intersección de los jirones Jorge Basadre y Sucre, hasta donde llegaron serenos y efectivos del Patrullaje Integrado para intervenirlo.

De acuerdo con testigos, la menor se encontraba sola en su domicilio cuando el individuo ingresó y habría aprovechado para agredirla, lo que provocó sus gritos de auxilio. Los vecinos, alertados de la situación, persiguieron y alcanzaron al sujeto, a quien despojaron de parte de su ropa y le propinaron golpes antes de entregarlo a las autoridades.

El detenido fue trasladado a la Comisaría de Chilca junto a la madre de la víctima, quien presentó la denuncia respectiva. La policía continuará con las diligencias de ley para determinar la situación legal del acusado.