Muerte y sangre. Sigue la racha de accidentes en Junín. La tarde del ayer miércoles en el kilómetro 48 de la Carretera Central La Oroya-Junín a la altura del Santuario de Chacamarca en la provincia de Junín, se produjo un choque por alcance con muerte, lesiones y daños materiales.

A las 15:30 horas, el furgón de placa AXR-754 de color blanco que era conducido por Pablo Matos Huaranga (53) colisionó con el vehículo semitrailer de placa F3G-730 / BCO-977 qye era piloteado por Segundo Correa Ponce (53). Lamentablemente el copiloto del furgón falleció y el conductor quedó herido.

Tras el violento impacto perdió la vida David Aníbal Matos Neira, copiloto del furgón. De inmediato policías de carreteras y de la comisaría de Junín al mando del mayor PNP Jonathan Echegaray, llegaron al lugar del accidente para prestar apoyo.

Según los testigos, el accidente se habría suscitado en circunstancias que el furgón impactará por alcance al semitrailer que estaba estacionado. Pablo Matos, quien sobrevivió al choque, dijo a los policías que se dirigía de Lima a Huánuco con carga de artículos de ferretería y otros.

Algunos testigos del hecho mencionaron que el furgón habría querido ganar a un auto que iba en sentido contrario y al recuperar su carril se produjo el choque fatal. Durante varias horas la vía estaba cerrada en ambos sentidos para la recuperación del cadáver y las diligencias de la Fiscalía.