El alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, remitió una carta notarial a la regidora Fiorella Fabián, otorgándole un plazo de 72 horas para rectificar la afirmación de que tendría parentesco con Betty Mirtha Candiotti Cuba, señalada como su tía, quien tiene contrataciones con la municipalidad.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde presentó su ficha RENIEC y su árbol genealógico, asegurando que no existe vínculo familiar con la señora Candiotti. “En el país hay más de 50 mil personas que se apellidan Cuba y eso no significa que todos tengan relación familiar conmigo”, enfatizó.

La regidora Fabián denunció presuntas irregularidades en contrataciones de la Municipalidad de Huancayo, que habrían favorecido a empresas vinculadas a una misma familia y a allegados de la funcionaria Mirsá Contreras, cercana al alcalde. Según la regidora, los hechos se habrían dado a través de 578 órdenes de compra y servicio por aproximadamente S/ 5.8 millones, y ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios.

Fabián denominó a esta red de presuntos favorecimientos “La gran familia de la gestión de Cuba”. Ante ello, el alcalde negó cualquier relación con dicha red y afirmó que corresponde al Ministerio Público esclarecer los hechos. Asimismo, defendió la gestión municipal, señalando que la municipalidad ejecuta 150 millones en inversiones anuales, de los cuales unos 90 millones se destinan a órdenes de servicios, con más de 12 500 órdenes de bienes y servicios, y aseguró que las contrataciones se realizaron de manera regular.