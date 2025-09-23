Jordán Rubio pasará nueve meses en el penal de Huamancaca mientras se le investiga por haber participado en el asalto a un joven repartidor de 24 años, a quien le arrebataron su motocicleta a punta de pistola.

El hecho ocurrió la noche del 14 de septiembre, cuando Rubio y su cómplice, Ángelo Mora, habrían interceptado al agraviado mientras entregaba un pedido de delivery. Tras amenazarlo con un arma, le quitaron la moto y huyeron, pero minutos después chocaron contra un automóvil en la intersección de los jirones Puno y Huancas. En medio de la fuga, Rubio perdió sus zapatos y, según testigos, realizó disparos.

Con las pruebas presentadas por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rubio, quien fue trasladado al penal de Huamancaca, en la provincia de Chupaca.