Una cámara de seguridad captó el momento en que una motocicleta atropelló a una mujer de la tercera edad en la intersección de la avenida Antonio Raimondi y el jirón Francisco Bolognesi, en Satipo.

La víctima, identificada como Gabina Marcelina Soto de la Cruz (74), fue auxiliada por vecinos y trasladada por personal de Bomberos y la Policía Nacional al hospital Manuel Ángel Higa Arakaki. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a las graves lesiones internas que sufrió.

Tras el accidente, el motociclista huyó del lugar sin prestar auxilio. Las autoridades vienen analizando las imágenes de la cámara de seguridad para identificarlo y determinar responsabilidades.

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a brindar cualquier información que ayude a ubicar al conductor responsable.